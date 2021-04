Die Aktie der Porsche Automobil Holding SE werde aktuell bei EUR 92,50 (20.04.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 98,56 (16.04.2021) und das Jahrestief bei EUR 39,15 (21.04.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden elf Analysten die Aktie auf "buy", fünf auf "hold" und kein Analyst auf "sell" setzen. (Analyse vom 21.04.2021)



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

91,94 EUR -0,88% (21.04.2021, 13:35)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

92,24 EUR -0,28% (21.04.2021, 13:20)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (21.04.2021/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Fahrzeughersteller Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist mit seinen ikonischen Modellen wie dem 911 eher für leistungsstarke Verbrennungsmotoren bekannt, jedoch plant das Stuttgarter Unternehmen nun eine Elektrooffensive, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Hierbei solle in den kommenden Jahren massiv im Bereich Elektromobilität investiert werden, um so bis 2030 die Klima-Neutralität zu erreichen. Dafür sollten einige Modelle in Zukunft von Verbrennungsmotoren in elektrobetriebene Autos transformiert werden. Um die hohen Investitionen zu finanzieren, werde seit längerem über einen Börsengang der VW-Tochter spekuliert.Der deutsche Fahrzeughersteller Porsche sei eher durch laute und leistungsstarke Motoren bekannt. Doch nun passe sich das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart dem Zeitgeist des Klimaschutzes an und plane eine Elektrooffensive. Der Anteil an E-Autos solle bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent gesteigert werden. Laut internen Planungen sollten bis 2025 schon die Hälfte Hybrid- oder vollelektrisch betriebene Autos sein. Hierfür plane der Vorstand rund um den CEO Oliver Blume, in den nächsten fünf Jahren EUR 15 Mrd. in die Elektromobilität zu investieren.Im vergangenen Jahr habe der Absatz bei rund 272.000 Fahrzeugen gelegen, wovon der Anteil der E-Autos bei 17,3 Prozent liege. Ohne die Pandemie hätte man vergangenes Jahr die Schwelle von 300.000 Autos, welche man sich intern als Ziel gesetzt habe, erreicht. Trotz gesunkener Autoverkäufe habe man in 2020 ein kleines Umsatzwachstum von 0,6 Prozent auf insgesamt EUR 28,7 Mrd. erreicht und auch der Nettogewinn sei um 13 Prozent auf EUR 3,2 Mrd. gestiegen.Neben der Transformation zu mehr E-Autos wolle Porsche auch den Bereich der synthetischen Kraftstoffe massiv vorantreiben. Damit plane der Fahrzeughersteller künftig den Verbrennungsmotor des Kultmodells 911 zu betreiben, sodass die Hauptmerkmale des Modells, wie der leistungsstarke Motor inklusive Sound, erhalten bleiben würden. Porsche versuche, mit der Elektrooffensive weitere Akzente zu setzen, um künftig neben der Tradition der leistungsstarken Motoren auch für innovative Technologien und Nachhaltigkeit zu stehen.Insgesamt versuche Porsche, das Thema Nachhaltigkeit vermehrt in den Fokus zu rücken; daher sei die wirtschaftliche, ökologische und soziale Entwicklung des Unternehmens ein zentraler Bestandteil der Strategie 2030. Die Stuttgarter hätten ein umfangreiches Dekarbonisierungsprogramm gestartet, mit dem es dem Unternehmen gelingen solle, bis 2030 die CO2-Bilanz der gesamten Wertschöpfungskette neutral zu gestalten. Laut Vorstandschef Blume möchte Porsche damit eine Vorreiterrolle in der Automobilindustrie einnehmen, um sich aktiv zu den Zielen des Pariser Abkommens zu bekennen. Während die EU von der Erreichung der Ziele bis 2050 spreche und einige Konkurrenten bis 2040, versuche Porsche, in Rekordzeiten die nachhaltige Transformation voranzutreiben.Des Weiteren prüfe der Stuttgarter Autobauer die Umstellung weiterer Modelle wie des Boxsters und des Caymans. Eine Entscheidung, ob die nächsten Generationen dieser künftig ebenfalls elektrisch würden, solle im Sommer fallen. Dr. Michael Steiner, Vorstandsmitglied Forschung und Entwicklung bei Porsche, habe bestätigt: "Wir fahren zurzeit mehrere elektrisch betriebene Boxster, um Erfahrung und Wissen zu sammeln und zu sehen, wie sich ein Elektroauto als Zweitürer verhält. Aber es gibt noch keine endgültige Entscheidung." Zwar fühle sich der elektrische Taycan wie ein Porsche an, jedoch sei es schwierig, die Attribute eines Sportwagens auf ein E-Auto zu projizieren. Porsche mache die Entscheidung auch von der Entwicklung in der Batterietechnologie abhängig. Denn sollte es hier einen Durchbruch beispielswiese bei den Festkörperbatterien geben, könnten auch die leistungsstarken Sportwagen vermehrt auf elektrische Antriebe umgestellt werden.Wie Porsche-Finanzchef, Lutz Meschke, bestätigt habe, werde im VW-Konzern über einen potenziellen Börsengang der VW-Tochter Porsche diskutiert. Meschke selbst treibe das Projekt schon seit längerem voran, denn bereits im Herbst 2018 habe er öffentlich erklärt, Porsche könnte an der Börse eine Bewertung von EUR 60 bis 70 Mrd. erzielen. Zum damaligen Zeitpunkt sei der eigenmächtige Vorstoß des Porsche-Finanzchefs nicht gut angekommen. Allerdings schienen die Eignerfamilien Porsche und Piëch von Meschkes Idee nicht abgeneigt zu sein, so die Bank Vontobel Europe AG. Im vergangenen Jahr sei Lutz Meschke in den Vorstand der Konzernholding der Porsche SE aufgerückt und mache daher weiterhin in seiner neuen Position Werbung für das Projekt. Um die Kostenvorteile zu behalten, müsse Porsche laut Projektförderer Meschke keine 100-prozentige Tochter sein. Der Wolfsburger VW-Konzern würde nach einem Börsengang Teilhaber bleiben und künftig als Investor eine Dividende an Stelle des Ergebnisbeitrags bekommen.Auch VW-Chef Herbert Diess schien anfänglich einem Börsengang Porsches nicht abgeneigt zu sein, so die Bank Vontobel Europe AG. Jedoch habe er die Euphorie abgebremst, da der Börsengang Porsches aktuell keine hohe Priorität für ihn habe. Denn Porsche sei mit einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent einer der Ertragsperlen des VW-Konzerns und solle laut Diess nicht aus der Hand geben werden.