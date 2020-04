XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

45,73 EUR +2,03% (29.04.2020, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

45,68 EUR +2,65% (29.04.2020, 12:02)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (29.04.2020/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Porsche-Neuzulassungen steigen trotz Corona-Krise bis zu 53%, während Konkurrenz hohe Einbußen erleidet - AktiennewsIm Januar wurden in Deutschland rund 53 Prozent mehr Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF)-Fahrzeuge zugelassen, als im Vorjahresmonat, so die Experten der Kryptoszene.de.Im selben Zeitraum habe sich die Anzahl der Zulassungen über alle Marken und Fabrikate hinweg um 7 Prozent verringert. Porsche erleide zudem über das gesamte erste Quartal hinweg bedeutend geringere Einbußen, als die deutsche sowie internationale Konkurrenz.Gegenüber dem Vorjahresquartal habe Porsche trotz Corona-Krise 19,9 Prozent mehr Fahrzeuge innerhalb Europas ausgeliefert. Weltweit habe sich der Porsche-Absatz hingegen um 4,6 Prozent verringert. Der Rückgang falle, verglichen mit anderen Auto-Konzernen, sehr gering aus.So habe Tesla im ersten Quartal 12,8 Prozent weniger Fahrzeuge abgesetzt, als noch im Jahr 2019. Bei Daimler seien es Minus 14,9 Prozent, bei BMW sogar 20,6 Prozent. Konzernübergreifend schlage der Weltmarkt-Rückgang mit 24,6 Prozent zu Buche."Zwar geht die Corona-Krise auch an Porsche nicht komplett spurlos vorbei", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Doch ein Branchenvergleich führt vor Augen, dass der Kraftfahrzeughersteller verhältnismäßig glimpflich davon zu kommen scheint. In einigen Staaten und Regionen erhöhte sich der Absatz sogar. Dass sich der Börsenkurs dennoch um rund 31 Prozent verringerte, könnte Investoren aufhorchen lassen".Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: