Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

58,98 EUR -0,34% (04.04.2019, 09:00)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche SE:



Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen.



Die Porsche Automobil Holding SE hat sich im September 2014 mit rund 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc., Kirkland, Washington, beteiligt. Der Erwerb bedeutet den ersten Schritt zum Aufbau eines Beteiligungsportfolios, das die bestehende Beteiligung an der Volkswagen AG ergänzen soll. (04.04.2019/ac/a/nw)



Paris (www.aktiencheck.de) - Porsche: Kursabgaben sogar bis 54,56 EUR möglich - ChartanalysePorsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) markierte im Januar 2018 ein Hoch bei 80,25 EUR und fiel danach deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 3. Januar 2018 habe die Aktie ein Tief bei 49,89 EUR markiert. Aber bereits Wochen davor habe eine Bodenbildung eingesetzt. Diese Bodenbildung dauere noch immer an. Der entscheidende Widerstand dafür liege bei 60,46 EUR. Gestern habe sich die Aktie deutlich dieser Hürde angenähert, habe aber eine bärische Tageskerze ausgebildet. Zudem habe der Wert in den letzten Tagen zwei Aufwärtsgaps gerissen. Diese könnten in den nächsten Tagen noch Anziehungskraft entwickeln.Kurzfristig könnte Porsche also unter Druck geraten. Abgaben in Richtung 56,76-56,06 EUR, um das Gap vom 1. April zu schließen oder sogar bis auf das Tief vom 28. März bei 54,56 EUR seien kurzfristig möglich. Sollte die Aktie aber per Tagesschlusskurs über 60,46 EUR ausbrechen, ergäbe sich ein mittelfristiges Kaufsignal für eine weitere Rally in Richtung 73,27 EUR. Damit würde Porsche an den Abwärtstrend seit April 2015 ansteigen. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:59,24 EUR +1,37% (03.04.2019, 17:36)