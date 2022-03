Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

70,32 EUR -4,53% (07.03.2022, 13:39)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

69,32 EUR -5,43% (07.03.2022, 13:24)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (07.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Kurz vor dem Ukraine-Krieg sei es einer der Aufreger am deutschen Aktienmarkt gewesen: Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) plane den Börsengang des operativen Geschäfts von Porsche in Form der Porsche AG. Noch immer sei das Interesse hoch - und einige Anleger hätten wohl nichts dagegen, schon vor dem IPO an Aktien zu kommen. Aber Vorsicht!VW und die deutsche Finanzaufsicht BaFin würden heute vor einem unrechtmäßigen Angebot vorbörslicher Aktien warnen. Die Dax Investment GmbH, angeblicher Sitz Europa-Allee 2, 60327 Frankfurt am Main, nehme "unaufgefordert telefonisch Kontakt zu Verbraucherinnen und Verbrauchern auf, um ihnen angebliche vorbörsliche Aktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (kurz: Porsche AG) anzubieten", heiße es in einer Mitteilung der BaFin.Sowohl die Volkswagen AG als auch die BaFin würden darauf hinweisen, dass vorbörsliche Kaufangebote für diese Aktien unrechtmäßig seien. Sie würden weder von Volkswagen noch Porsche stammen!Zudem mache Dax Investment falsche Angaben auf seiner Webseite: Das Unternehmen werde nicht von der BaFin beaufsichtigt.Anleger sollten sich im Vorfeld vor Abzocker-Angeboten hüten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link