Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär"Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.In den letzten Tagen hätten mehrere Analysten ihre Kursziele für die Aktie der Porsche SE nach oben geschraubt. Die UBS zum Beispiel sehe Potenzial bis 120 Euro. Was mache die Porsche-Holding so interessant?Die Porsche SE, kurz PSE sei eine reine Finanz-Holding, in der die Erbenfamilien Porsche und Piëch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen verwalten würden. Die Porsche SE habe also mit dem Luxusautobauer Porsche wenig zu tun. Die Porsche SE halte vielmehr 52,2 Prozent an der Volkswagen AG mit ihren ganzen spannenden Marken: Von Audi über Bentley bis zu den Brummi-Herstellern MAN und dem Mitfahrdienst Moia. VW wiederum halte 100 Prozent an der Porsche AG, also dem Sportwagenbauer. Wenn man so wolle, sei man also als Aktionär der Porsche Holding dann doch über Umwege am lukrativen Sportwagenhersteller beteiligt.Die Manager der Porsche Holding würden aber mehr wollen, als nur ein einfacher Verwalter der 52,2 Prozent der VW-Aktie sein. Neben der Beteiligung an VW sollten in Zukunft neue heranwachsen."Start-ups sind eine wichtige Quelle für Innovationen. Um solche Innovationen zu fördern und davon zu profitieren, müssen wir frühzeitig in die Technologien investieren", so Philipp von Hagen, für das Beteiligungsmanagement verantwortliches Vorstandsmitglied der Porsche SE.Und dennoch sei es ein langwieriger, zäher Prozess gewesen, bis die Porsche Holding ihre erste Beteiligung unter Dach und Fach gehabt habe. Im Vorfeld seien laut Geschäftsbericht über 1.000 Firmen unter die Lupe genommen worden. Dabei sei des Öfteren ein Einstieg in Erwägung gezogen, dann aber doch wieder verworfen worden.Der erste kleine Deal sei Ende 2014 unter Dach und Fach gebracht worden. 41 Millionen Euro habe die Porsche SE für ein zehn-Prozent-Paket an der US-Firma Inrix hingelegt. Ein Anfang.Der nächste Deal der PSE habe dann lange auf sich warten lassen. Im September 2017 endlich der erste große Happen für die Porsche-Leute: Die Porsche SE habe sich den Softwareentwickler PTV geschnappt. Kaufpreis: 300 Millionen Euro.PTV entwickle Softwarelösungen für Transportlogistik, Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement im Portfolio. Täglich würden über eine Million Transporte via PTV-Software über die Straßen gelotst. PTV hat 700 Mitarbeiter, Hauptsitz sei in Karlsruhe.Im November 2017 habe Porsche eine Minderheitsbeteiligung am 3D-Druck-Spezialisten Markforged unter Dach und Fach gebracht. Markforged sitze in Watertown/Massachusetts in den USA. Über eine eigene Plattform würden via 3D-Druck Teile aus Kohlefaser bis hin zu Teilen aus Metall hergestellt.Fakt sei: Die Beteiligungsstrategie verspreche Spannung und sei für jede Menge Überraschungen und Upside Potenzial gut. Durchaus denkbar auch, dass Porsche SE bei einem interessanten Unternehmensziel auch tiefer in die Tasche greifen werde. Über genug Liquide Mittel verfüge die Gesellschaft jedenfalls.Die Analysten würden zunehmend gefallen an der Story der Porsche SE finden. Natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, dass Volkswagen seine Elektro-Strategie konkretisiert habe.