Börsenplätze Pool-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pool-Aktie:

260,00 EUR +0,78% (20.07.2020, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs Pool-Aktie:

296,73 EUR +0,79% (20.07.2020, 16:40)



ISIN Pool-Aktie:

US3682872078



WKN Pool-Aktie:

903276



Ticker-Symbol Pool-Aktie:

GAZ



Nasdaq-Symbol Pool -Aktie:

OGZPY



Kurzprofil Pool Corp.:



Pool Corp. (ISIN: US73278L1052, WKN: A0JMVJ, Ticker-Symbol: SP1, NASDAQ Ticker-Symbol: POOL) ist ein Distributor von Schwimmbadbedarf, Ausrüstung und verwandten Freizeitprodukten. Das Unternehmen ist ein Distributor von Bewässerungs- und Landschaftsprodukten in den Vereinigten Staaten. (20.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pool-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pool Corp. (ISIN: US73278L1052, WKN: A0JMVJ, Ticker-Symbol: SP1, NASDAQ Ticker-Symbol: POOL) unter die Lupe.Egal welche Größe, egal welcher Stil, ob Planschbecken für die Kids, die gehobene Variante mit Holzverkleidung oder die Luxus-Ausgabe mit eigenem Wasserfall, die Pool Corporation könne für sämtliche Varianten das nötige Zubehör liefern. Die Aktie sei ein Dauerläufer und für Langfrist-Investoren fast ein "Muss".Die Trink-Orgie auf Malle werde in diesem Sommer wohl ausfallen, genauso wie der Chill-out-Strandurlaub auf Bali. 2020 sei bei vielen Urlaub im eigenen Garten angesagt. Warum also das "Urlaubsziel" nicht mit einem eigenen Pool aufpeppen?Im Angebot habe die US-Firma Pool Corporation mehr als 200.000 Produkte: von Pool-Folien und aufblasbaren Pools bis hin zu Chlor-Tabletten und Reinigungsfiltern. Das Unternehmen habe 378 Verkaufszentren in Nordamerika, Südamerika, Europa und Australien. Über diese bediene die Pool Corporation rund 120.000 Kunden: von Firmen, die auf den Bau von Swimmingpools spezialisiert seien, bis hin zu einfachen Baumärkten. Die 100 größten Kunden würden für nicht einmal zehn Prozent der Umsätze sorgen. Sprich, keine Spur von sogenannten Klumpenrisiken.Wer beim IPO im Oktober 1995 1.000 Dollar in die Aktie der Pool Corporation investiert hätte, hätte aktuell 295.659 Dollar auf dem Konto. Zum Vergleich: Bei einem Investment in den S&P 500 wären es 8.274 Dollar. Pool wachse seit Jahren mit einer beeindruckenden Kontinuität. Die Produkte würden den Nerv der Zeit treffen.Die Pool-Aktie ist ein Dauerläufer par excellence, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link