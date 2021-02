ZITATE:



München (www.aktiencheck.de) - Nicht nur die expansiven Notenbanken sowie die Aussicht auf eine frühzyklische Erholung steigert die Risikobereitschaft von Investoren, sondern auch aktuelle politische Entwicklungen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."In den USA rückt die Verabschiedung des ersten gewaltigen Fiskalpakets unter der Biden-Administration näher", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck verweise zudem auf "die mit Mario Draghi als wohl künftigem Premierminister in Rom steigende Hoffnung auf eine stabile und verlässliche italienische Regierung - zudem wird selbst die erneute deutsche Lockdown-Verlängerung von vielen Börsianern begrüßt, da sie die Gefahr einer dritten Viruswelle senkt". Greils Fazit: "Ob Amerika oder Europa: Die Politik verleiht den Börsen derzeit Rückenwind."Kommende Woche stünden neben der anhaltenden Unternehmenszahlensaison makroseitig eine Reihe von Stimmungsindikatoren im Fokus: Dazu würden am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen, am Donnerstag das Verbrauchervertrauen im Euroraum und am Freitag für Großbritannien im Februar sowie ebenfalls am Freitag die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für diesen Monat in Europa, den USA sowie Japan gehören.