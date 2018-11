In den USA würden am Donnerstag ebenfalls noch die Auftragseingänge ins Rampenlicht rücken, bevor am Freitag der Arbeitsmarktbericht für November sowie das Michigan-Verbrauchervertrauen für Dezember folgen würden. In China würden nach den Einkaufsmanagerindices die Handelsbilanz und Inflationszahlen die Woche abrunden. Und in Japan stünden am Montag Investitionszahlen für das dritte Quartal sowie am Freitag der Sammelindex der Frühindikatoren auf der Agenda.



München (www.aktiencheck.de) - Was für eine politische Agenda noch bevor das britische Parlament am 11. Dezember über den Brexit-Deal abstimmt: Beim G20-Gipfel am Wochenende sprechen Donald Trump und Xi Jinping über Lösungsansätze für den Handelskonflikt USA-China, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick".Schon am Montag treffe sich dann der EU-Finanzministerrat (Ecofin), um das weitere Vorgehen in der Italien-Saga zu besprechen. Ab Dienstag würden die deutschen Autobosse mit Donald Trump sprechen und der CDU-Parteitag entscheide über die Nachfolge Angela Merkels an der Parteispitze. Den Schlusspunkt setze am Mittwoch das OPEC-Treffen, mit Gesprächen über mögliche Förderkürzungen. "Die nächsten Tage bis zum Brexit-Votum am 11. Dezember werden darüber entscheiden, ob es noch eine Weihnachtsrally gibt oder nicht", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne jedenfalls "mit deutlichen Kursschwankungen bis Weihnachten, auch angesichts der noch anstehenden Notenbanksitzungen und wichtiger Daten an der zuletzt moderateren Konjunkturfront".