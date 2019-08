Die Inflation habe nach niedrigen Raten am Jahresanfang bis zur Jahresmitte auf 2,9% angezogen, was vor allem auf die Verteuerung des Faktors Arbeit und höhere Nahrungsmittelpreise zurückzuführen sei. Der Zentralbankrat habe im Juli aber trotz des angehobenen Projektionspfads für Wirtschaftswachstum und Inflation seine Annahme stabiler Zinsen bis 2021 bestätigt. Auch der internationale Zinssenkungstrend spreche eher gegen Erhöhungen in Polen. Die Jahresinflationsrate dürfte bei gut 2% liegen und damit im Toleranzrahmen des Ziels von 3% (+/- 1 Prozentpunkt). Das Einfrieren der Strompreise für Haushalte und kleine Unternehmen sei hier - zumal in Wahlkampfzeiten - eine wichtige Maßnahme, die den Verbrauchern 2019 Ersparnisse von rund 1,9 Mrd. Euro bringen solle. Die Freigabe der Strompreise für größere Unternehmen ab 1. Juli dürfte sich dagegen erst im späteren Jahresverlauf bemerkbar machen.



Zu den größten Herausforderungen, die die Regierung in den nächsten Jahren zu bewältigen habe, gehöre der Rückgang des Arbeitskräftepotenzials. Die Bevölkerungsprognose der UN für die nächsten Jahrzehnte male hier ein düsteres Bild. Bereits heute klage rund die Hälfte der Unternehmen über den Mangel an Arbeitskräften. Das wieder abgesenkte Rentenalter bringe dabei zusätzliche Belastungen. Zudem würden viele jüngere Arbeitnehmer ins Ausland wandern, wo oft höhere Löhne zu erzielen seien. Dem versuche die Regierung nun mit einem Gesetz entgegenzuwirken, das seit dem 1. August Arbeitnehmer unter 26 Jahren mit einem Jahreseinkommen bis ca. 20.000 Euro von der Einkommensteuer befreie. Die geschätzten Kosten würden sich auf 2,5 Mrd. Zloty (rund 580 Mio. Euro) belaufen.



Trotz - oder möglicherweise auch wegen - des Gegenwinds aus der EU zum Thema Rechtsstaatlichkeit oder zur Verteilung von Flüchtlingen sitze die PiS als Regierungspartei offenbar fest im Sattel: In der Europawahl im Mai habe die Partei mit gut 45% der Stimmen einen deutlichen Sieg davon getragen, der für die voraussichtlich im Oktober stattfindenden Parlamentswahlen richtungsweisend sein dürfte. Auch wenn die EU-Mitgliedschaft derzeit offiziell nicht in Frage gestellt werde, unterstreiche die geplante engere militärische Zusammenarbeit mit den USA doch die Tendenz zu einer stärker die Eigenständigkeit betonenden Politik. (Ausgabe vom 08.08.2019) (09.08.2019/ac/a/m)







Mit einem Plus von 4,7% im ersten Quartal und voraussichtlich rund 4% im Gesamtjahr wachse die polnische Volkswirtschaft etwa viermal so schnell wie der Durchschnitt der Eurozone. Allerdings werde der Spitzenwert von 5,1% aus dem Vorjahr angesichts der Eintrübung des internationalen Umfelds nicht mehr erreicht. Die Impulse vom Konsum würden wachstumsbestimmend bleiben, die Investitionstätigkeit werde gestützt durch EU-Mittel. Für die Unternehmen spiele jedoch der Fachkräftemangel (neben unzureichenden Finanzmitteln) als limitierender Faktor für die Produktion weiterhin eine wichtige Rolle. Aufgrund der problematischen demographischen Entwicklung und der Absenkung des Rentenalters bleibe der Arbeitsmarkt angespannt. Die Arbeitslosenquote sei weiterhin rückläufig und habe zuletzt nur noch 5,3% erreicht. Im Jahresdurchschnitt dürfte sie bei 5,6% liegen.