Finanzderivate für jeden Geschmack

Mehr als fair: Die Gebühren von Plus500

Die Gebühren sind sehr fair strukturiert und setzen sich lediglich aus den folgenden Komponenten zusammen:



Spread (Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs)

Übernachtfinanzierung (beim Halten einer Position über einen Kalendertag hinaus)

Währungsumrechnungsgebühr

Garantierte Stopp-Order (mehr Sicherheit = erhöhter Spread)

Inaktivitäts-Gebühr (bei Inaktivität von 3 Monaten)

Ansonsten sind alle weiteren Aspekte mit keinerlei Kosten verbunden. Ob nun Einzahlungen, Öffnen und Schließen von Trading-Positionen, Roll-Overs oder die Kontoeröffnung – Trader zahlen keinen Cent dafür. Zusätzlich werden auch Echtzeit-Devisenkurse sowie Live-Preisnotierungen von Aktien CFDs kostenfrei zur Verfügung gestellt – eine mehr als faire Angelegenheit.



Zahlreiche Informationsmaterialien und innovative Handelsplattform

Der Broker steht darüber hinaus für Innovation pur. Die mobile Trading-App für Android und iOS setzt eigene Maßstäbe und gehört nicht umsonst zu den am häufigsten genutzten Trading-Apps. Neben der problemlosen Verarbeitung von Echtzeitdaten werden zudem umfangreiche Möglichkeiten für die technische Analyse zur Verfügung gestellt. Ob nun Diagrammfunktionen, Zeichenwerkzeuge oder Indikatoren – hier bleiben kaum Wünsche offen.



Wer zudem einsteigen möchte, findet bei Plus500 umfangreiches Informationsmaterial vor:



Eine Video-Bibliothek

Umfangreiche Artikel mit Basiswissen

Zahlreiche Antworten im großen FAQ-Bereich

Große Videoreihe auf YouTube

Auf diesem Weg können Einsteiger sich zunächst wichtige Basisinformationen aneignen und damit langsam zu fortgeschrittenen CFD-Tradern aufsteigen. Dies gilt übrigens auch für den Umgang mit der Plattform: Es ist nämlich möglich, zunächst ein kostenfreies Demokonto einzurichten. So lassen sich zum einen Trading-Strategien austesten und zum anderen natürlich auch der Umgang mit der Plattform erlernen.



Plus500: Eine gute Wahl für CFD-Trader und solche, die es werden wollen

Unter dem Strich lässt sich festhalten, dass der CFD-Broker Plus500 sicherlich zu den bekannteren und besonders beliebten Anbietern auf dem Markt gehört. Wer eine innovative Plattform mit fairen Gebühren und einer riesigen Auswahl an Basiswerten nutzen möchte, liegt hier in jedem Fall richtig. Durch das Demokonto ist Plus500 zudem auch für Anfänger sehr geeignet – eine echte Alternative auf dem Markt.



Disclaimer: 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten daher gut überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. (23.01.2020/ac/a/a)



