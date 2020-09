Tradegate-Aktienkurs Pluralsight-Aktie:

17,80 EUR +7,66% (03.09.2020, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs Pluralsight-Aktie:

19,55 USD +2,73% (02.09.2020)



ISIN Pluralsight-Aktie:

US72941B1061



WKN Pluralsight-Aktie:

A2JL45



Ticker-Symbol Pluralsight-Aktie:

PY



NASDAQ Ticker-Symbol Pluralsight-Aktie:

PS



Kurzprofil Pluralsight Inc.:



Pluralsight, Inc. (ISIN: US72941B1061, WKN: A2JL45, Ticker-Symbol: PY, NASDAQ Symbol: PS) ist ein Unternehmen, das Softwarelösungen für die Kompetenzentwicklung für Unternehmen und Einzelpersonen anbietet. Das Unternehmen entwickelt eine Cloud-basierte Technologie-Lernplattform, die eine Reihe von Tools für Skill Assessments, eine Bibliothek von Kursen, Lernpfade und Business Analytics bietet. Die Plattform nutzt Technologien des maschinellen Lernens, um Kompetenzbewertungen und Kursempfehlungen bereitzustellen.



Die Plattform des Unternehmens bietet eine Reihe von Kursen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen mit bedarfsgerechten Inhalten, auf die von überall zugegriffen werden kann. Das Unternehmen stellt seine Plattform Unternehmen, Einzelpersonen, Kleinunternehmen und der Bundesregierung zur Verfügung. Die Plattform wird von der Wirtschaft genutzt, um ihre Softwareentwickler, IT-Experten, Datenwissenschaftler, Dateningenieure, technischen Ingenieure, Fachanwender und Technologiemanager auszubilden. (03.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pluralsight-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Pluralsight (ISIN: US72941B1061, WKN: A2JL45, Ticker-Symbol: PY, NASDAQ Symbol: PS) zu kaufen.Das Thema E-Learning habe in der Corona-Zeit eine sehr hohe Relevanz erhalten. Denn die Art und Weise, wie das Bildungssystem funktioniere, werde sich nachhaltig verändern. Besonders gut positioniert in diesem Marktsegment sei der Anbieter von webbasierten IT-Kursen Pluralsight.Der Analyst Hannah Rudoff von DA Davidson habe die Coverage der Pluralsight-Aktie mit einem "buy"-Rating und Kursziel 25 Dollar aufgenommen. Der Analyst sei im Kontext der erhöhten Nachfrage nach den über 7.000 IT-Kursen sehr überzeugt. Pluralsight sei ein langfristiger Profiteur der Pandemie, da immer mehr "verteilte Arbeitskräfte" nach "skalierbaren digitalen Lösungen" verlangen würden.Die positive Einschätzung von DA Davidson werde durch die starke fundamentale Verfassung des Unternehmens gestützt. Laut Analystenschätzungen solle der E-Learning-Anbieter in Zukunft im deutlich zweistelligen Prozentbereich beim Umsatz zulegen. Die US-Amerikaner hätten auch mit ihren letzten Geschäftszahlen überzeugen können und im zweiten Quartal einen Umsatz von 94,8 Millionen Dollar (plus 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr) erzielt."Der Aktionär" hält den Ausbruch der Pluralsight-Aktie über den wichtigen Widerstand bei 22,50 Dollar für wahrscheinlich und empfiehlt das Papier zum Kauf, so Emil Jusifov. (Analyse vom 03.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pluralsight-Aktie: