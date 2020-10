Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Herstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nach einem kurzfristigen Rücksetzer sehe es bei der Plug Power-Aktie wieder richtig gut aus. Der Wert habe in dieser Woche um rund 12% zulegen können und habe damit die Verluste der vergangenen Handelswoche wieder gutgemacht. Jetzt stehe die Plug Power-Aktie an einer wichtigen technischen Marke und könnte noch heute nach oben ausbrechen.Die Plug-Power-Aktie habe in der vergangenen Handelswoche Verkaufssignale generiert und sei dabei bis an die 50-Tage-Linie bei 11,24 USD zurückgefallen. Die Unterstützung habe jedoch gehalten und es sei zum starken Rebound gekommen.Am gestrigen Handelstag habe der Kurs bereits die obere Begrenzungslinie einer kurzfristigen Keilformation bei 13,50 USD durchbrochen und an der 14-USD-Marke geschlossen. Gelinge es heute diesen massiven Widerstand nachhaltig zu überwinden, wäre das ein starkes Kaufsignal. Das Durchkreuzen der Durchschnittslinien beim MACD-Indikators könnte dabei den entscheidenden Kaufimpuls geben.