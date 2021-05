Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,61 EUR -6,62% (04.05.2021, 15:28)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

20,655 EUR -7,95% (04.05.2021, 15:14)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

26,63 USD -6,59% (03.05.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Nachdem die Plug Power-Aktie bereits gestern mit rund 7% Verlust geschlossen habe, scheine die Talfahrt heute weiterzugehen. Die Konkurrenten Nel und Ballard Power Systems hätten am Montagabend und heute früh mit ihren Zahlen enttäuscht und würden nun damit die Wasserstoffbranche belasten. So könnte es heute für Plug Power weitergehen.Die Lage bei der Plug Power-Aktie sei brenzlig. Der Wert habe sich nach dem Bruch der Abwärtstrendlinie letzte Woche nicht nachhaltig über der 200-Tage-Linie bei 29 USD halten können. Daraufhin sei der Titel stark abgerutscht und habe am Montag wieder direkt an der Trendlinie geschlossen.Nachdem nun die Konkurrenten Nel und Ballard Power Systems mit ihren Zahlen deutlich unter den Erwartungen gelegen hätten, habe dies Druck auf die anderen Wasserstoff-Aktien ausgeübt. Die Plug Power-Aktie notiere vorbörslich rund 5% im Minus. Öffne der Titel auf diesem Niveau, würde er die Trendlinie nach unten durchbrechen und stünde damit inmitten des Abwärtskanals. Infolge dieses Verkaufssignals müsste mit Rücksetzern bis mindestens an die Unterstützungszone bei 19,02 und 22,25 USD gerechnet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: