Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (09.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer bezüglich der Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Plug Power Inc. habe mit dem im abgelaufenen Quartal erzielten Umsatz die Prognose verfehlt. Auch die Planungen für das zweite Quartal seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Vor allem auf die Entwicklung gegen Ende des Geschäftsjahres werde es ankommen. Laut dem Management stehe Plug Power kurz vor Abschluss mehrerer neuer Verträge. Die Analysten von Oppenheimer glauben, dass die Guidance bereits einen kleinen Teil des zusätzlichen Geschäfts berücksichtige.Analyst Colin Rusch zeigt sich ob der technologischen Führungsrolle von Plug Power im Bereich mobile Brennstoffzellenanwendungen zuversichtlich. Das Unternehmen sei reif für weitere Partnerschaften und strategische Vereinbarungen.In ihrer Plug Power-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oppenheimer das "outperform"-Rating und heben das Kursziel von 2,50 auf 2,75 USD an.