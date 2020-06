Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (24.06.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) charttechnisch unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe über die letzten Jahre eine tragfähige Bodenbildung etabliert. Im Verlauf der Korrektur von Februar/März sei es dann zu einer erfolgreichen Belastungsprobe der inversen S-K-S-Formation gekommen. Seither sei der Titel schnell in die Erfolgsspur zurückgekehrt und stelle nun eine charttechnisch sehr wichtige Schlüsselzone zur Disposition. Gemeint sei die Kombination aus den letzten beiden Verlaufshochs bei 5,97/6,05 USD sowie dem Hoch vom Sommer 2014 bei 6,47 USD. Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürden hätte den Charme, dass im Erfolgsfall nicht nur diese Widerstandszone Geschichte wäre, sondern die Kursentwicklung der letzten Monate könnte dann als "V-Muster" interpretiert werden. Gelinge der Befreiungsschlag, dann ergebe sich aus der "Tiefe" des zwischenzeitlichen Einschnitts ein Anschlusspotenzial von rund 3,50 USD.Auf eine positive Weichenstellung würden diverse Indikatoren hoffen lassen. Exemplarisch möchten die Analysten den MACD und die Relative Stärke nach Levy hervorheben, die jeweils einen intakten Aufwärtstrend signalisieren würden. Um die Ausbruchschance nicht zu gefährden, sollte in Zukunft das Hoch vom November 2014 (5,48 USD) nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:5,861 EUR +3,11% (24.06.2020, 09:28)