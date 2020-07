Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,685 EUR +2,42% (06.07.2020, 15:34)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

8,60 EUR +1,27% (06.07.2020, 15:15)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

9,10 USD (02.07.2020)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Wasserstoff-Sektor bleibe hochvolatil. Die junge Aktie von Nikola Motors habe nach einer Rally im Chart gerade ein Verkaufssignal generiert. Weiterhin im Aufwind sei hingegen die laut Analysten "sinnvollste Wasserstoffaktie" Plug Power.Bei den Millionen US-Börsenneulingen sei die "Aktionär"-Empfehlung beliebt wie nie. Vor allem das neue Research von Morgan Stanley habe es in sich. Die Analysten würden glauben, dass selbst die jüngst schon angehobenen 2024er-Ziele "erreicht oder übertroffen" würden. Denn Plug Power biete "signifikante Vorteile" für seine Kunden wie Amazon und Walmart. Man sehe etwa eine "gewaltige Zunahme" der Nachfrage nach Wasserstoff-Gabelstaplern, da E-Commerce in Corona-Zeiten boome.Stark: Amazon und Co würden dank Plug Power pro 200 Brennstoffzellen-Fabriktransporter jährlich eine Million Dollar einsparen. Zudem sei Plug Power gut positioniert für den neu entstehenden Markt für größere, Wasserstoff-betriebene Transporter und Vans.Im Bull-Case mit 24-Prozent-Wachstum pro Jahr von 2024 bis 2030 und Rohmargen von 39 Prozent betrage das Kursziel 12,75 Dollar.Seit Aufnahme vor einem Jahr in das erfolgreiche Depot 2030 (+130 Prozent vs. 19 Prozent im DAX) liege Plug Power 300 Prozent im Plus. Weitere Titel auf der Empfehlungsliste des Hot Stock Reports seien PowerCell (+700 Prozent) sowie Hypoport (+1.300 Prozent) und NIVIDIA (+1.500 Prozent). (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link