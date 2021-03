Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power sei in den vergangenen Wochen - wie nahezu alle "grünen Aktien" aus den Bereichen Wasserstoff, Solar- und Windkraft - unter Druck geraten. Anleger, die nun auf eine deutliche Erholung gehofft hätten, dürften durch die Meldung von gestern Abend aber bitter enttäuscht werden. Denn diese sei ein echter Schock.So habe die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Fehler bei den Bilanzen der Jahre 2018, 2019 und 2020 entdeckt. Diese müssten nun allesamt korrigiert werden. Konkret gehe es etwa um eine fehlerhafte Verbuchung von Buchwerten, Verlustrückstellungen und Wertminderungen langlebiger Vermögenswerte sowie der falschen Klassifizierung von Forschungs- und Entwicklungskosten. Dadurch dürfte das Management von Plug Power reichlich Vertrauen der Investoren verspielt haben. Die Aktie sei daraufhin auf Tauchstation gegangen.Die Vorwürfe wögen schwer und die Plug Power-Aktie taumele nach unten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: