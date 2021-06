Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (22.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Der Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie Plug Power habe heute Nachmittag Zahlen vorgelegt. Und die seien auf den ersten Blick alles andere als berauschend ausgefallen. Der Verlust sei höher gewesen als von Analysten erwartet. Dennoch könne die Aktie heute deutlich zulegen.Zu den Zahlen: Der Konzern melde einen Verlust von 12 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 72 Millionen Dollar. Die Wall Street habe mit einem Verlust von 8 Cent bei einem Umsatz von 69 Millionen Dollar gerechnet. Offensichtlich spiele der höhere Verlust für die Anleger eine eher untergeordnete Rolle. Der Umsatz habe über den Schätzungen der Analysten gelegen und solle auch weiter wachsen. Die Erlöse sollten im laufenden Jahr bei 465 Millionen Dollar liegen und bis 2023 auf mehr als eine Milliarde Dollar wachsen.Es habe eine Weile gedauert, bis das Unternehmen sein erstes Quartal veröffentlicht habe. Im Jahr 2020 habe Plug die Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai veröffentlicht. In diesem Jahr seien jedoch Buchhaltungsprobleme - die im März bekannt gegeben worden seien - dem Unternehmen in die Quere gekommen. Das Unternehmen habe einige ältere Ergebnisse korrigieren müssen, nachdem es die Bilanzierung von Kundenverträgen geändert habe. Der Cashflow sei von den Anpassungen nicht betroffen gewesen. Die Anleger dürften auch erfreut sein, dass die Probleme damit endlich aus der Welt geschafft worden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: