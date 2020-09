Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,10 EUR -1,94% (11.09.2020, 16:10)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,27 EUR +0,12% (11.09.2020, 15:42)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,05 USD -0,58% (11.09.2020, 15:55)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Über Monate hinweg seien Wasserstoff-Aktien der Renner an der Börse gewesen. Zuletzt habe sich die Lage etwas beruhigt. Für Anleger könnte die Verschnaufpause eine Einstiegschance sein. Denn langfristig würden die Aussichten bei Plug Power, Nikola und Co nach wie vor stimmen. Würden die Aktien wieder in den Rallymodus schalten, dürfte auch der E-Wasserstoff Nordamerika Index Gas geben.Nikola habe zuletzt bereits mit dem Mega-Deal mit GM für Furore gesorgt. Mit 15 Prozent sei die Aktie im neuen Wasserstoff-Index schwer gewichtet, der Kursanstieg habe entsprechend auch hier für steigende Kurse gesorgt. Noch stärker gewichtet sei aber Plug Power. Rund 19 Prozent des Index mache der Brennstoffzellen-Hersteller aus - mehr als jedes andere Indexmitglied.Das bedeute: Plug sei das Zugpferd im Index. Lege die Aktie zu, dürfte auch der Index nach oben schießen. Charttechnisch würden die Plug-Titel aber nach wie vor im Konsolidierungsmodus festhängen. Nachdem zuletzt die Unterstützungslinie bei 10,50 Dollar verteidigt worden sei, könnte der jüngste Abverkauf allerdings beendet sein - eine neue Attacke auf das Doppel-Top bei rund 14,20 Dollar würde bereits einen Anstieg von rund 35 Prozent bedeuten.Unabhängig von der Charttechnik gelte: Langfristig gehöre der Wasserstoff-Technologie die Zukunft. Weltweit würden Politik und emissionsreiche Branchen wie etwa die Stahlindustrie auf den Megatrend setzen, um ihre ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Das könne Plug Power nur in die Karten spielen - und bleibe naturgemäß auch den institutionellen Investoren nicht verborgen. Zuletzt habe sich etwa der Hedgefonds D.E. Shaw mit fünf Prozent am Konzern beteiligt.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.