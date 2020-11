Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,258 EUR -3,47% (30.10.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

14,00 USD -5,47% (30.10.2020, 21:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (01.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe in den vergangenen Tagen den Rückwärtsgang eingelegt. Nach den jüngsten Analystenkommentaren könnte beim Papier des US-Unternehmens aber schon bald die Trendwende erfolgen. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liege bei 14,93 USD. 75% der Einstufungen sei aber bereits älter als einen Monat.Die Plug Power-Aktie notiere nur noch knapp über der 50-Tage-Linie bei 14,08 USD. Gelinge es, diese Unterstützung weiter zu verteidigen, könnte das Papier im Anschluss wieder höhere Kurse ins Visier nehmen."Der Aktionär" sei langfristig weiter optimistisch für den US-Brennstoffzellenhersteller gestimmt. Kurzfristig stehe die Plug Power-Aktie allerdings unter Druck. Bereits investierte Anleger sollten daher den Stoppkurs bei 9 Euro beachten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:12,068 EUR -4,22% (30.10.2020, 22:26)