Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (07.01.2020/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse des Analysten Craig Irwin von Roth Capital:Craig Irwin, Aktienanalyst von Roth Capital, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) fest.Nachdem Plug Power einen Auftrag über 172 Mio. USD von einem namenlosen Fortune-100-Kunden bekannt gegeben habe, habe der Analyst gesagt, dass dieser Deal wahrscheinlich bereits in der allgemeinen Guidance gewesen sei. Er rechne trotzdem mit Rekordergebnissen für das vierte Quartal. Der Analyst glaube, dass weitere Großaufträge für Plug Power in den kommenden Monaten wahrscheinlich seien.Craig Irwin, Aktienanalyst von Roth Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating sowie das Kursziel von 6 USD für die Plug Power-Aktie. (Analyse vom 06.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,236 EUR +11,20% (06.01.2020, 17:35)