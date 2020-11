Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (11.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe am Montag starke Quartalszahlen präsentiert. Das Unternehmen habe besser gewirtschaftet, als die Analysten erwartet hätten. In der Folge hätten einige Investmentbanken ihr Kursziel für die Plug-Power-Aktie angehoben.Nach Vorlage der Zahlen sei Plug Power um 16 Prozent auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 21,89 Dollar nach oben geschossen. Zwar sei der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber der bereinigte Verlust sei mit vier Cent pro Aktie deutlich besser ausgefallen als erwartet.Aus Sicht der Investmentbanken Oppenheimer, Cowen und Craig-Hallum Capital sei das neue 52-Wochen-Hoch jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange: Alle drei würden die Aktie zum Kauf empfehlen, die Kursziele würden von 23 Dollar (Oppenheimer) bis 26 Dollar (Craig-Hallum) reichen. Cowen-Analyst Jeff Osborne sehe Plug Power bei 24 Dollar fair bewertet, vor den Zahlen habe sein Kursziel noch bei 18 Dollar gelegen.Investierte Anleger bleiben an Bord, Neueinsteiger sollten einen Rücksetzer abwarten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: