XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,468 EUR -2,61% (21.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,06 USD -2,50% (21.01.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff.



Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (23.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Im vergangenen Börsenjahr habe die Plug Power-Aktie ihrer enormen Kursrally im Jahr 2020 Tribut zollen müssen: Auf Sicht der letzten zwölf Monate habe das Papier des US-Brennstoffzellenherstellers und Wasserstofferzeugers um rund zwei Drittel auf zuletzt 21,60 USD verloren. Aus Sicht der US-Bank JPMorgan sollten Anleger den Wasserstoff-Sektor aber noch nicht abschreiben.Obwohl Wasserstoffaktien im vergangenen Jahr deutlich schlechter performt hätten als der Gesamtmarkt, sehe die US-Investmentbank diese weiterhin als langfristige Investitionsmöglichkeit, wie Analysten von JPMorgan unter Leitung von Jean-Xavier Hecker am Montag mitgeteilt hätten. Grund dafür sei die Tatsache, dass Wasserstoff einen immer wichtigeren Stellenwert im Energiemix spiele. Zudem habe Hecker daraufhin hingewiesen, dass mittlerweile 26 Länder eine nationale Wasserstoffstrategie ausgerufen hätten und Europa die Grundlagen für einen gemeinschaftsweiten Wasserstoffmarkt geschaffen habe.Zwar hätten die JPMorgan-Analysten eingeräumt, dass die Kosten für grünen Wasserstoff nach wie vor hoch seien, hätten jedoch betont, dass die Produktion und Anwendung aufgrund der Skalierbarkeit sowie dem technologischen Fortschritt in zehn bis fünfzehn Jahren profitabel sein werde.Unter den Favoriten im Wasserstoff-Bereich würden sich neben den Papieren von Hyzon Motors, Beijing SinoHytec und Doosan Fuel Cell auch die Aktie von Bloom Energy mit einem Kursziel von 38 USD sowie die Plug Power-Aktie auf der Empfehlungsliste der US-Bank befinden. Für den Wasserstoffproduzenten prognostiziere JPMorgan ein "sehr starkes Wachstum und eine hohe Rentabilität", da das Unternehmen in neue Märkte und in den Bereich des grünen Wasserstoffs expandiere.Aktuell sehe das JPMorgan laut CNBC die Plug Power-Aktie bei 52 USD fair bewertet und damit 140% über dem Schlusskurs vom Freitag bei 21,06 USD. "Der Aktionär" rate Anlegern aber dazu, vorerst ein Ende der Talfahrt abzuwarten. Sollte der Kurs unter die Unterstützung bei 18,50 USD fallen, könnte der Abverkauf weiter an Dynamik gewinnen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:18,622 EUR -2,57% (21.01.2022, 22:26)