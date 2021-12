XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (01.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Der US-Brennstoffzellenhersteller habe mit dem spanischen Mischkonzern Acciona Energía am Dienstag ein 50:50-Joint-Venture gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen AccionaPlug habe seinen Sitz in Madrid. Von dort aus solle es grüne Wasserstoffprojekte in ganz Spanien und Portugal entwickeln, betreiben und warten.Das AccionaPlug-Venture strebe eigenen Angaben zufolge "einen beträchtlichen Marktanteil" an und will mittelfristig mehr als 100 Tonnen grünen Wasserstoff pro Tag produzieren. Zum CEO des neu gegründeten Unternehmens sei Alan Ripa ernannt worden, der über 16 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen innerhalb der Acciona Energía Gruppe verfüge.Das neu gegründete Joint-Venture mache für beide Unternehmen Sinn. Plug Power und Acciona Energía würden sich zusammen erhoffen, den Wasserstoffmarkt in Spanien und Portugal erobern zu können. Charttechnisch befinde sich die Plug Power-Aktie nach der starken Erholung im Oktober in einer Konsolidierungsphase. Investierte Anleger sollten in der aktuellen Phase Geduld mitbringen und die Position laufen lassen, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2021)