Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (21.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gemeinsam mit dem Unternehmen Frames bündle Plug Power seine Kräfte bei der Entwicklung eines 25kW GenFuel-Elektrolyseur. Nun sei laut Hector Maza, Vice Präsident im Elektrolyseur-Vertrieb bei Plug Power, ein neuer Meilenstein in der Partnerschaft beider Unternehmen erreicht worden.Konkret habe Frames einen 25 kW Wasserstoff-Elektrolyseur an Plug Power geliefert. Dieser sei in ein 25kW GenFuel Elektrolyseur-System integriert worden, welches kürzlich nach Japan geliefert worden sei.Mit diesem System könne Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Typischerweise produziere ein 25kW Brennstoffzellen-Elektrolyseur 0,5 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde, der für Brennstoffzellen-Anwendungen oder zur Energiespeicherung eingesetzt werden könne, habe Frames mitgeteilt.Ausgehend von der Annahme, dass der Tank eines Brennstoffzellen-Autos ein Fassungsvermögen von fünf Liter Wasserstoff habe, könnte das neue System den Wasserstoffbedarf für eine Tankladung innerhalb von zehn Stunden herstellen.Aus charttechnischer Sicht sei Plug Power weiter auf Bodensuche. Werde die Marke von 16 Dollar verteidigt, dürfte die Aktie wieder nach oben drehen. Dabei gelte es, den stark gehandelten Bereich zwischen 18,00 und 18,50 Dollar nachhaltig zu überwinden. Im Anschluss rücke die 21-Dollar-Marke in den Fokus."Der Aktionär" bleibt für Plug Power positiv gestimmt, langfristig hat die Aktie weiteres Potenzial, so Jan Paul Fori. (Analyse vom 21.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link