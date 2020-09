Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,056 EUR -6,65% (02.09.2020, 16:32)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,984 EUR -2,80% (02.09.2020, 16:17)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

12,99 USD -8,07% (02.09.2020, 16:18)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (02.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power zähle ohne Zweifel zu den Technologieführern im Bereich Wasserstoff. Einen zusätzlichen Schub habe der US-Titel zuletzt durch die Fantasie einer möglichen Kooperation mit Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) erhalten. Aufgrund der famosen Aussichten sei auch das Mehrjahreshoch wieder in unmittelbare Nähe gerückt.Die Nähe zum weltgrößten Onlinehändler könnte die Plug Power-Aktie kurzfristig über die derzeit als Widerstand fungierende Marke bei 14,35 Dollar katapultieren. Hintergrund: Amazon wolle perspektivisch mit automatisierten Lieferdrohnen kleinere Produkte (bis 2,3 Kilogramm) direkt vom Lager zum jeweiligen Kunden transportieren. Einkäufe wären dann innerhalb von 30 Minuten am Ziel. Und die nötige Flugzertifizierung für die kleinen Fluggeräte liege Amazon seit Kurzem vor.Ein technisch wesentliches Drohnen-Element habe der US-Brennstoffzellenhersteller bereits am 19. August präsentiert. An diesem Tag habe Plug Power eine luftgekühlte, kleine und besonders leichte 1-kW-¬Brennstoffzelle für Drohnen vorgestellt. Selbst große Höhen und extreme Temperaturen seien damit kein Problem.Damit verfüge Plug Power über ein Schlüsselprodukt für die Zukunft: Alleine der Markt für diese kleinen Drohnen werde bis 2026 pro Jahr um 16 Prozent auf 23 Mrd. Dollar wachsen.Mutige Anleger springen auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link