NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

4,08 USD +7,09% (28.01.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie Deutschland:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (29.01.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem scharfen Kursverfall seit Beginn des Jahrtausends und dem absoluten Preistief auf "penny stock"-Niveau von 2013 arbeite die Aktie von Plug Power an einer großen unteren Umkehr. Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass eine kleinere Bodenbildung - nämlich die der letzten fünf Jahre - mittlerweile abgeschlossen sei. Entscheidend gewesen sei dabei der Spurt über die letzten Verlaufshochs bei gut 3 USD, wodurch die Schulter-Kopf-Schulter-Formation seit 2015 vervollständigt worden sei. Aus der Höhe des beschriebenen Wendemusters ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 2,30 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von rund 5,40 USD. Die Gefahr eines Fehlausbruchs werde durch den trendfolgenden MACD reduziert, der derzeit freundlich zu interpretieren sei. Oberhalb des zuvor diskutierten Kursziels steche die Kumulationszone bei rund 6,40 USD ins Auge. Auf diesem Niveau bilde die 50%-Korrektur des Rückschlags von März 2014 bis Februar 2017 (6,28 USD) zusammen mit den Hoch- und Tiefpunkten bei 6,40/6,47 USD das nächste wichtige Anlaufziel. Ein erneutes Abgleiten unter die Marke von 3 USD würde die beschriebene Bodenbildung negieren. Eine Absicherung auf dieser Basis gewährleiste ein attraktives CRV, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,816 EUR +2,61% (28.01.2020, 09:04)Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:3,799 EUR +2,73% (29.01.2020, 09:17)