Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,13 EUR -1,36% (26.02.2021, 11:42)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

35,675 EUR -5,17% (26.02.2021, 11:28)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

43,34 USD -13,60% (25.02.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe am gestrigen Donnerstag in seine Bücher blicken lassen und auf ganzer Linie enttäuscht. Die Plug Power-Aktie habe daraufhin ein Minus von knapp 14% verbucht. Der Versuch einer Erholungsbewegung der letzten Tage sei damit auch hinüber. So könnte es jetzt weitergehen.An diesem Dienstag sei vorerst der Höhepunkt des branchenweiten Abverkaufs bei den Wasserstoff-Aktien erreicht gewesen. Die Plug Power-Aktie sei dabei fast punktgenau bis an die Unterstützung am Dezember-Hoch bei 37,51 USD gefallen, habe allerdings noch im Tagesverlauf innerhalb der stark gehandelten Zone zwischen 44 und 47 USD schließen können.Nachdem der Wert am Mittwoch zu einem kräftigen Rebound angesetzt habe, habe die Veröffentlichung der Quartalszahlen gestern jedoch für einen erneuten Rücksetzer gesorgt. Die Plug Power-Aktie habe dabei die untere Begrenzung bei 44 USD unterschritten und steht nur noch knapp über der Unterstützung an der Gap-Kante bei 43,16 USD geschlossen. Sollte der Kurs nun auch unter diese Marke fallen, drohe ein erneuter Rücksetzer bis an das Dezember-Hoch bei 37,51 USD.(Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: