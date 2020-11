Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,80 EUR +2,21% (18.11.2020, 17:00)



Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

19,566 EUR +1,08% (18.11.2020, 16:44)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,23 USD +1,09% (18.11.2020, 16:45)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (18.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Chartbild der Plug Power-Aktie spiegle den absoluten Wahnsinn, der an den Börsen geschehe, sehr gut wider. Das Papier habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder sagenhafte Rallys hingelegt. Im Zuge des aktuellen Wasserstoff-Hypes gelte Plug Power als der große Hoffnungsträger und besteche mit einem steilen Höhenflug.Beim Stichwort Wasserstoff-Hype falle wohl den meisten sofort der US-Brennstoffzellenhersteller Plug Power ein - und das auch zu recht. Seit Mai habe die Aktie schließlich satte 500 Prozent zugelegt. Zweifellos sei das ein respektables Ergebnis.Führe man sich aber das Chartbild seit der Jahrtausendwende vor Augen, relativiere das die aktuelle Rally. Nachdem der Kurs das Allzeithoch bei 1.565 Dollar markiert habe, habe die Aktie bis 2013 99,99 Prozent ihres Wertes verloren. An diesem Allzeittief bei 12 Cent sei es zum Rebound gekommen und das Papier sei innerhalb gut eines Jahres um 9.666 Prozent angestiegen.Die Plug Power-Aktie habe bereits mehrfach bewiesen, zu welch dynamischen Bewegungen sie fähig sei. Der momentan starke Anstieg sei für den Wert keine Besonderheit. Auf Sicht der nächsten Monate sind Kurse bis 35 Dollar durchaus denkbar, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: