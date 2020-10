Für den "Aktionär" bleibe Plug Power im Bereich der Brennstoffzellenhersteller die klare Nummer 1. Mit dem starken Kursanstieg zum Wochenauftakt habe die Aktie den intakten Aufwärtstrend bestätigt. Inzwischen sei das Kursziel von 13,00 Euro erreicht worden, das neue Etappenziel laute 16,00 Euro.



Bereits investierte Anleger sollten den Stoppkurs auf 9,00 Euro nachziehen, Neueinsteiger warten hingegen eine Korrektur ab, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (06.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Es könnte der nächste Billionen-Dollar-Markt werden: Um die Klimaziele zu erreichen, werde in zahlreichen Fällen der Umstieg auf Wasserstoffantriebe geprüft. Das Herzstück dieser Antriebssysteme sei die Brennstoffzelle. Im Wettrennen der Brennstoffzellen-Anbieter Plug Power und Ballard Power habe "Der Aktionär" einen klaren Favoriten.Laut den Analysten der Bank of America könnte Wasserstoff langfristig ein 2,5-Billionen-Dollar-Business werden. "Der Aktionär" habe bereits frühzeitig zahlreiche Profiteure dieses Trends herausgefiltert und zum Kauf empfohlen. Im Bereich der Brennstoffzellenproduzenten sei Plug Power aus diesen drei Gründen der Favorit.1. Die BewertungDer "Aktionär"-Tipp komme auf ein erwartetes 2021er Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 15, Ballard Power hingegen auf 28. Gemessen am KUV sei Plug Power demnach attraktiver bewertet.2. Der mittelfristige Ausblick und die MarktpositionZudem sei das amerikanische Unternehmen dank der zuletzt verkündeten Übernahmen von United Hydrogen und Giner ELX deutlich breiter aufgestellt als der Konkurrent und nehme neben der Brennstoffzelle auch die nachhaltige Wasserstofferzeugung ins Visier.Plug Power werde dadurch weniger abhängig von einzelnen Märkten und Produkten. Ballard Power erwirtschafte hingegen rund 43 Prozent der Erlöse mit Brennstoffzellen in China.3. Das ChartbildCharttechnisch betrachtet hätten beide Aktien zuletzt neue Kaufsignale generiert. Den Plug-Power-Papieren sei jedoch zuletzt der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen, zudem habe sich der Titel auf Zwölf-Monats-Sicht deutlich besser entwickelt.