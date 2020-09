Xetra-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

10,40 EUR +4,73% (04.09.2020, 12:07)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

11,55 USD -12,10% (03.09.2020, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Beim US-Unternehmen laufe es richtig gut. Darauf seien mittlerweile auch institutionelle Investoren aufmerksam geworden, die nun auf den fahrenden Zug aufspringen wollten. Jetzt sei bekannt geworden, dass der Hedgefonds D.E. Shaw beim Brennstoffspezialisten eingestiegen sei.Der Hedgefonds halte nun 5% am Unternehmen, nachdem er sich mit einem Aktienpaket von 20,2 Mio. Aktien eingedeckt habe. D.E. Shaw sei in der Szene als aktivistischer Investor bekannt. Zuletzt habe sich die Firma beim Foto-Pionier Eastman Kodak beteiligt. Allerdings solle es bei dem Einstieg in Plug Power um ein passives Investment handeln. Daher solle es keine Eingriffe in die Unternehmensführung geben.Der Einstieg des institutionellen Investors bei Plug Power bestätige, auch die schon seit längerem vorherrschende Einschätzung des "Aktionärs": Die Aktie gehöre zu den Favoriten im Sektor. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:10,418 EUR +6,62% (04.09.2020, 12:22)