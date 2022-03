XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,415 EUR +3,89% (17.03.2022, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,83 USD +3,46% (17.03.2022, 16:44)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (17.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe wie auch andere Wasserstoffunternehmen und Green-Tech-Aktien aufgrund der Entwicklungen in Osteuropa und den damit verbundenen EU-Plänen, sich unabhängiger von Russland zu machen, Kursgewinne verzeichnen können. Die Stimmung bei den Analysten sei überwiegend positiv.Plug Power erziele zwar noch keine Gewinne, gehöre allerdings zu den größten Pure-Playern im Bereich Wasserstoff. Das Unternehmen sei schon seit mehr als zwei Jahrzehnten als Hersteller von Brennstoffzellen tätig. Zudem glänze der Konzern mit vielen Kooperationen weltweit und könnte so vom Wasserstofftrend profitieren.Auch die Analysten seien überwiegend positiv gestimmt. Von 27 Experten, die laut Bloomberg die Aktie covern wrden, laute das Urteil 21 Mal "kaufen" und fünf Mal "halten". Nur ein Experte spreche das Urteil "verkaufen" aus. Das durchschnittliche Kursziel lieget bei 41,92 USD, die Schätzungen der Analysten würden von 13 bis 78 USD reichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:22,305 EUR +2,22% (17.03.2022, 16:52)