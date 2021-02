XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

43,67 EUR -6,53% (22.02.2021, 16:30)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

52,97 USD -5,22% (22.02.2021, 16:32)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (22.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.In der vergangenen Handelswoche habe es bei der Plug Power-Aktie ordentlich geknallt. Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten habe massiv zurückgesetzt und dabei in der Spitze über 20% an Wert verloren. Am Freitag sei nun der Abverkauf gestoppt worden. Sei die Gefahr vor weiteren Rücksetzern jetzt gebannt?Noch zwischen Mitte Januar und Februar habe die Plug Power-Aktie eine Dreiecksformation ausgebildet, die sie nach mehreren Fehlausbrüchen am 16. Februar nach unten aufgelöst habe. Bis letzten Donnerstag habe der Wert um 23% bis an die 50-Tage-Linie bei 49,61 USD zurückgesetzt. Diese Unterstützung habe sich als stark erwiesen, sodass es am Freitag zu einem kräftigen Rebound gekommen sei. Zum Wochenende habe die Plug Power-Aktie daraufhin inmitten einer Kurslücke geschlossen, die sie am 12. Januar zwischen 54,35 und 60,83 USD aufgerissen habe. Mithilfe eines Kaufsignals beim MACD-Indikator wäre ein Gap-Close recht wahrscheinlich. Da der Wert heute allerdings schwach in den Markt gestartet sei, sollten sich Anleger zuvor auf einen erneuten Test des GD50 einstellen.Der Rebound am Freitag sei ein gutes Zeichen. Ein kurzfristiger Gap-Close sei nun sogar recht wahrscheinlich. Aufgrund der sehr hohen Schwankungsbreite müsse aber mit einem erneuten Test der 50-Tage-Linie gerechnet werden. Neueinsteiger sollten erstmal abwarten ob die Unterstützung halte. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und ihren Stopp nachziehen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:43,865 EUR -4,78% (22.02.2021, 16:46)