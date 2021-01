Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (12.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Wasserstoff-Aktien erleben an der Börse derzeit eine Hausse würden. Doch trotz der saftigen Kursgewinne in den vergangenen Handelstagen sollten Anleger der Plug Power-Aktie nicht blind hinterherlaufen.Das Papier des US-Unternehmens habe im vergangen Jahr unglaubliche 819% zugelegt. Wer aber glaube, nach dieser Rally würde die Plug Power-Aktie erst einmal durchschnaufen, der irre: Seit Jahresbeginn habe das Papier weitere 70% zugelegt. Ein Grund dafür sei der Einstieg der sudkoreanischen SK Group, die sich für 1,5 Mrd. USD rund 9,9% aller Plug Power-Aktien gesichert habe.Trotzdem werde auch die Rallye bei Plug Power nicht endlos andauern. Erste Anzeichen für einen Crash seien bereits vorhanden: So deute der RSI-Wert von 84,26 auf eine stark überkaufte Aktie hin und liefere ein Verkaufssignal. Auf demselben Niveau habe der RSI-Wert zuletzt im Februar 2020 notiert, kurz bevor der Corona-Crash den Aktienmarkt getroffen habe.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: