Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,735 EUR +2,18% (02.03.2022, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

22,10 EUR -0,05% (02.03.2022, 09:12)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

24,85 USD -1,74% (01.03.2022, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (02.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe seine Q4-Zahlen publiziert und dabei durchwachsen abgeschnitten. In der Nachbörse habe der US-Titel kaum auf die Quartalszahlen reagiert und leicht im grünen Bereich notiert.Im vierten Quartal habe der Wasserstoff-Spezialist einen Umsatz in Höhe von 162 Mio. Dollar (Gesamtjahr 2021: 502 Mio. Dollar) erzielt, die Analystenprognose habe sich auf 155,6 Mio. Dollar belaufen. Mit einem Verlust von 0,33 Dollar je Aktie in Q4 habe Plug Power die Konsensschätzung (Fehlbetrag von 0,12 Dollar pro Papier) jedoch deutlich verfehlt.Positiv: Das Unternehmen habe das Umsatzziel für 2022 bestätigt. Hier würden die Amerikaner einen Umsatz von 900 bis 925 Mio. Dollar anpeilen, bis 2025 solle dieser sich dann auf satte drei Mrd. Dollar erhöhen - bei einer operativen Marge von 17 Prozent.Plug Power habe ein gemischtes Zahlenwerk präsentiert, könne aber mit dem bestätigten Ausblick überzeugen. Für den AKTIONÄR bleibe der Wert einer der spannendsten Titel im Wasserstoff-Bereich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: