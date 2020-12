Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Plug Power habe in den vergangenen Monaten eine atemberaubende Rally hingelegt. Am Freitag korrigiere die Aktie. Doch bereits im kommenden Jahr könnten die Papiere des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers erneut den Turbo zünden. Diese Punkte dürften Plug Power im Jahr 2021 weiteren Auftrieb verleihen.Plug Power habe 2020 zahlreiche Partnerschaften geschlossen. Erste Ergebnisse der Kooperationen sollten in Kürze sichtbar werden: 2021 bringe Plug Power gemeinsam mit Linde gleich eine ganze Lieferwagen-Flotte der US-Klasse 6 und 8 auf die Straßen.Damit habe das Duo einen enormen Vorsprung: Derzeit teste lediglich Hyundai einen Wasserstoff-Truck. Die Markteinführung sei für 2022 geplant. Daimler und Volvo würden nach dem jetzigen Stand vor 2025 keinen Lastwagen auf die Straße bringen. Und ob Nikola die geplanten Ziele erreichen werde, sei fraglich. Und auch die Toyota-Hino Allianz beginne 2021 erste mit der Testphase seiner Prototypen. Laut dem Hydrogen Council könnte die Zahl der Wasserstoff-LKWs bis 2050 auf 15 bis 20 Millionen Fahrzeuge weltweit steigen.Gleichzeitig sollten im nächsten Jahr Logistik-Transportfahrzeuge von Gaussin auf den Markt kommen, die ebenfalls mit einer Plug-Power-Brennstoffzelle angetrieben würden.Zwar sei inzwischen viel im Kurs eingepreist, doch seien die momentanen Pläne erst einmal umgesetzt, eröffne dies weiteres Wachstumspotenzial. Zur Erinnerung: Bis 2024 solle der Umsatz auf 1,2 Milliarden Dollar klettern.Investierte Anleger sollten die Korrektur gelassen sehen und die bisherigen Kursgewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur Plug Power-Aktie. (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link