Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (20.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie habe den Rebound von letzter Woche fortsetzen können. Somit starte sie in den Freitag mit einem bisherigen Wochenplus von 10,1% seit Montag. Aus charttechnischer Sicht gebe es nun sogar Anzeichen, dass die Erholungsrally weitergehen könnte. Darauf sei nun zu achten.Die Plug Power-Aktie habe den üblen Abverkauf von Anfang Mai stoppen können. Fast punktgenau habe sie sich am Volume-Peak bei 12,90 USD fangen können. Ausgehend von diesem Level habe sie einen kräftigen Rebound gestartet und habe seitdem 30% wieder gutmachen können.Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rebound zumindest kurzfristig weitergehe, stehe recht gut. Am Montag habe der Stochastik-Indikator ein Kaufsignal generiert, am heutigen Freitag dürfte der MACD-Indikator eines auslösen. Im Fokus stehe dann die nächste Hürde an der massiven Horizontalen bei rund 18,80 USD. Könne diese überwunden werden, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen. Mit Anschlussgewinnen bis in den Bereich um 23,70 USD wäre dann zu rechnen.Neue Kaufsignale könnten der Plug Power-Aktie neue Impulse liefern. Trader sollten aber vorerst noch Vorsicht walten lassen. Das Handelsvolumen sei zuletzt stetig abgefallen. Oft sei dies ein Hinweis auf einen Fehlausbruch. Erst wenn dieses deutlich zulege, könnten Trader mit einer spekulativen Position den Kaufsignalen folgen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2022)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:16,082 EUR +2,76% (20.05.2022, 10:28)