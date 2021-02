Börsenplätze Plug Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

43,43 EUR -7,00% (18.02.2021, 15:07)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

43,515 EUR -5,85% (18.02.2021, 14:52)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

56,23 USD -4,69% (17.02.2021)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (18.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Plug Power habe Anfang dieser Woche gute Nachrichten geliefert: eine neue Kooperation und die Aufnahme in den MSCI World. Trotzdem sei die Aktie in den vergangenen zwei Handelstagen um knapp 13 Prozent abgestürzt und scheine heute weiter zu fallen. Was sei da los?Plug Power und der spanische Mischkonzern Acciona hätten am Dienstag Pläne für ein Wasserstoff-Joint-Venture angekündigt. Das gemeinsame Unternehmen habe speziell die Wasserstoffversorgung auf der iberischen Halbinsel im Blick.Hinzu sei der Ritterschlag des Indexbetreibers MSCI gekommen. Laut einer Pressemitteilung steige die Plug Power-Aktie am 26. Februar nach Börsenschluss in den bekannten MSCI World auf.Schützenhilfe erhalte Plug Power zusätzlich von der Analystenseite. Es gebe zwölf Kaufempfehlungen und keine einzige Verkaufsempfehlung. Lediglich drei Analysten würden die Aktie als Halteposition einstufen.Der Kursrutsch von Plug Power sei kein Einzelfall. Nach dem monatelangen Höhenflug der Wasserstoff-Aktien sei es nun zu einem branchenweiten Abverkauf gekommen.Der Plug Power-Chart sehe angeschlagen aus. Die Aktie drohe aus der Seitwärtsphase nach unten auszubrechen. Trader sollten die Position schließen oder den Stopp enger nachziehen. Langfristig orientierte Anleger können investiert bleiben, beachten aber den Stopp bei 40 Euro, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link