Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (08.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Kursrally bei Plug Power habe sich auch am Mittwoch fortgesetzt: Am Ende habe ein Plus von 12,3 Prozent zu Buche gestanden. Gegen Handelsschluss sei bekannt geworden, dass Chief Operating Officer Keith Schmid Plug-Power-Aktien im Wert von 2,6 Millionen Dollar veräußert habe. Sollten Anleger jetzt Schmids Entscheidung folgen?Schmids Beweggründe seien unklar. In der Vergangenheit habe es aber bereits des Öfteren Insider-Verkäufe gegeben, die den Aufwärtstrend der Aktie jedoch nicht beeinflusst hätten. So auch dieses Mal: Die Aktie sei am Mittwoch auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 18,26 Dollar geklettert und habe damit ein weiteres Kaufsignal generiert.Der starke Kursanstieg habe auch den E-Wasserstoff Nordamerika Index auf ein neues Rekordhoch getrieben. Mit einer Gewichtung von 25 Prozent sei Plug Power das Index-Schwergewicht. Ferner seien Ballard Power und Nikola im Auswahlbarometer enthalten.Nach dem starken Anstieg in den letzten Tagen sei zweifelsohne das Rückschlagrisiko bei Plug Power weiter gestiegen. Die Aktie könnte durchaus noch einmal in den Bereich des Ausbruchsniveaus bei 14,22 Dollar zurücksetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.