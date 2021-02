XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

55,56 EUR +2,81% (04.02.2021, 12:49)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

67,38 USD +4,87% (03.02.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Deutschland Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (04.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Brennstoffzellen Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol Deutschland: PLUN, NASDAQ-Ticker-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten habe endlich den entscheidenden Sprung geschafft. Am Mittwoch habe der Wert mit einem deutlichen Plus geschlossen und dabei seine Konsolidierungsformation aufgelöst. Das Chartbild habe sich jetzt zwar deutlich aufgehellt, darauf sollten Anleger allerdings trotzdem achten.Unter sehr hohem Handelsvolumen sei die Plug Power-Aktie Mitte Januar auf ein neues Hoch bei 73,90 USD geklettert. Von dort aus sei der steile Höhenflug aber ins Stocken geraten und der Titel sei in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Der Kurs habe sich dabei bis Dienstag in Form eines symmetrischen Dreiecks bewegt.Nun sei allerdings der Ausbruch aus der Formation geglückt. Mit dem Sprung über die obere Begrenzungslinie bei 66,50 USD sei das Dreieck erfolgreich nach oben aufgelöst worden. Mithilfe des Kaufsignals sei eine dynamische Aufwärtsbewegung nun recht wahrscheinlich. Das erste Etappenziel sei dabei das Januar-Hoch bei 75,49 USD. Anleger sollten jedoch unbedingt auf das Volumen achten. Sollte dieses in den folgenden Handelstagen nicht deutlich zunehmen, drohe die Gefahr eines erneuten Fehlausbruchs, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2021)Börsenplätze Plug Power-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:55,90 EUR -0,13% (04.02.2021, 13:04)