Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,435 EUR -0,93% (24.09.2021, 09:28)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,65 EUR +1,26% (24.09.2021, 09:08)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

27,77 USD +3,16% (23.09.2021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (24.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Das Papier des Wasserstoff-Spezialisten erhalte frischen Rückenwind von Analystenseite, so habe der Wert nach einer Hochstufung von Piper Sandler am Donnerstag an der Wall Street um knapp 3,2 Prozent zugelegt. Die Experten der Investmentbank sähen einen attraktiven Einstiegszeitpunkt.Pearce Hammond von Piper Sandler habe die Plug Power-Aktie von "neutral" auf "overweight" heraufgestuft und das Kursziel bei 33 Dollar belassen. Hammond glaube, dass der bevorstehende Analystentag ein positiver Kurstreiber für die Aktie sein könnte.Der US-Titel befinde sich aus charttechnischer Sicht weiter in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Für einen Ausbruch aus dieser Range brauche es mehr als Rückenwind von Analystenseite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: