Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (23.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer bezüglich der Aktien des Brennstoffzellen-Anbieters Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Plug Power Inc. sei mit einer differenzierten Brennstoffzellen-Technologie ein Branchenführer für mobile Anwendungen.Das Unternehmen habe sich ein Fundament für zukünftiges Wachstum gebaut. Dabei spiele der Gabelstaplermarkt eine Schlüsselrolle. Ein signifikanter operativer Hebel sollte etabliert werden können, so die Einschätzung der Oppenheimer-Analysten.Analyst Colin Rusch sieht Zuwächse beim Auftragseingang und Umsatz sowie nachhaltige EBITDA's als Katalysatoren für Kurssteigerungen an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link