Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,36 EUR +2,32% (30.06.2021, 14:57)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

29,325 EUR +1,61% (30.06.2021, 14:41)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

34,08 USD -0,18% (29.06.3021, 22:00)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellen-Produkten. (30.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die Plug Power-Aktie stehe wieder unter Strom. Am Mittwoch sorge eine neue Kaufempfehlung für zusätzlichen Rückenwind bei der Plug Power-Aktie. Die kanadische Bank RBC habe die Coverage für den Wasserstoff-Spezialisten aufgenommen und sehe trotz der jüngsten Erholungsrally noch Luft nach oben.Mit Plug Power könnten die Anleger auf die noch in den Kinderschuhen steckende Wasserstoff-Industrie setzen, habe Analyst Joseph Spak in seiner Studie geschrieben. Die Bewertung sei zwar hoch, aber angesichts der Chancen gerechtfertigt.Spak prophezeie der Plug Power-Aktie ein Kurspotenzial von 23 Prozent. RBC sehe ein Kursziel von 42 Dollar als realistisch an und habe die Bewertung der Papiere mit "outperform" aufgenommen.Risikofreudige Anleger können auf einen Ausbruch spekulieren und platzieren den Stopp bei 28 Dollar, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: