Tradegate-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,495 EUR +1,85% (07.03.2022, 11:53)



XETRA-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

21,235 EUR +0,95% (07.03.2022, 11:37)



NASDAQ-Aktienkurs Plug Power-Aktie:

23,07 USD -2,74% (04.03.2022)



ISIN Plug Power-Aktie:

US72919P2020



WKN Plug Power-Aktie:

A1JA81



Ticker-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUN



NASDAQ-Symbol Plug Power-Aktie:

PLUG



Kurzprofil Plug Power Inc.:



Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) ist ein Anbieter von schlüsselfertigen Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Protonenaustauschmembran- (PEM), Brennstoffzellen- und Brennstoffverarbeitungstechnologien, Brennstoffzellen-/Batterie-Hybridtechnologien und die damit verbundene Infrastruktur für die Erzeugung, Speicherung und Abgabe von Wasserstoff und grünem Wasserstoff. Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Brennstoffzellen für Anwendungen in der Lieferkette und Logistik, für Elektrofahrzeuge auf der Straße, für den stationären Energiemarkt und vieles mehr. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Brennstoffzellenprodukte als Ersatz für Batterien und Dieselgeneratoren in stationären Notstromanwendungen.



Zu den Produkten des Unternehmens gehören GenDrive, GenFuel, GenCare, GenSure, GenKey, ProGen und GenFuel Electrolyzers. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sind für den nordamerikanischen und europäischen Materialtransportmarkt bestimmt und unterstützen in erster Linie große bis mittelgroße Flotten und Mehrschichtbetriebe in Produktions- und Vertriebszentren mit hohem Volumen. (07.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Plug Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) unter die Lupe.Die europäischen Märkte seien weiterhin sehr fragil und die Verunsicherung bei den Anlegern hoch gewesen. Auch US-Titel könnten sich dem schlechten Sentiment nicht entziehen, bisher würden sich Aktie aus Nordamerika allerdings etwas stabiler als jene aus Europa zeigen. So präsentiere sich auch die Plug-Power-Aktie in den vergangenen Tagen stabil bis freundlich. Diese Marken seien jetzt wichtig.Das Marktumfeld (steigende Zinsen und Ukraine-Konflikt) sei besonders für Technologie-Titel keine gute Mischung und sorge in der Regel für Abwärtsdruck. Anders sehe die Lage aktuell im Wasserstoff-Sektor aus. Die Titel aus der Branche würden zum Teil einen regen Zulauf erleben, da die Investoren auf einen schnelleren Ausbau für nachhaltige Energiegewinnung spekulieren würden.In der vergangenen Handelswoche habe die Plug-Power-Aktie den Sprung über den Widerstand bei rund 24 Dollar geschafft. Die entstehende Dynamik habe ausgereicht, um bis an den nächsten Widerstand bei 26 Dollar zu klettern. Zum Wochenausklang hätten dann Gewinnmitnahmen eingesetzt und der Titel sei wieder bis knapp 23 Dollar abgesackt.Am heutigen Montag werde der Titel vorbörslich mit einem leichten Abschlag taxiert und notiere momentan am GD21 bei 22,57 Dollar. Wichtig sei jetzt, dass der Kurs nicht unter die psychologisch wichtige 20-Dollar-Marke absacke. Diese Marke fungiere zusätzlich als Unterstützung.Der Titel bleibt damit spannend, aber Anleger sollten auf eine nachhaltige Stabilisierung warten, bevor der Einstieg vollzogen wird - Watchlist, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Plug Power-Aktie: