Kurzprofil Play Magnus AS:



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (30.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Der Anbieter von Online-Schachdiensten habe in der vergangenen Woche seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal präsentiert. Die Ergebnisse von Play Magnus hätten insgesamt überzeugen können. Allerdings habe es bei dem letzten Quartalsbericht auch Punkte gegeben, die den Anlegern nicht so gut geschmeckt hätten.Play Magnus habe seine Bookings im Vorjahresvergleich um beeindruckende 211% auf 6 Mio. USD gesteigert. Die Erlöse seien um 178% auf 5,1 Mio. USD geklettert. Zudem habe das Unternehmen seine Prognose erneut angehoben.Das was einige Anleger etwas verunsichert habe, sei wohl das negative EBITDA gewesen, das in Q2 bei minus 3,5 Mio. USD gelegen habe. Das sorge für eine gewisse Unsicherheit, da das Unternehmen bereits in knapp einem Jahr den Break-Even erreichen möchte.Der hohe Verlust im zweiten Quartal sei insbesondere auf die Investitionen in die Meltwater Champions Chess Tour und in die Übertragungsrechte von Schachevents wie der Fide-Schachweltmeisterschaft zurückzuführen. Diese Investitionen seien aber zur Stärkung der Marke von Play Magnus und zur Gewinnung von Sponsoren wichtig und notwendig. Erst heute hätten die Norweger bekanntgegeben, eine Kooperation mit der größten Esports-Plattform Asiens namens Mobile Premier League (MPL) eingegangen zu sein. Play Magnus werde zusammen mit MPL die Indian Chess Tour veranstalten.Eine wichtige Ankündigung im Rahmen der Q2-Zahlen sei die Akquisition von SilverKnights, einem E-Learning-Anbieter, gewesen, der auf den Schulschachmarkt und außerschulischen Schachunterrichtsmarkt spezialisiert sei und das Portfolio des Unternehmens ideal ergänze. Ein großes Ziel von Play Magnus sei es, Schach als Unterrichtsfach in Schulen weltweit zu etablieren.Play Magnus habe ohne Frage starke Q2-Zahlen gemeldet und bleibe langfristig aussichtsreich. Das Unternehmen werde aber künftig auch an seiner Fähigkeit zum profitablen Wachstum und dem nachhaltigen Ausbau der zahlenden Nutzerbasis gemessen. Und hier hätten die Norweger noch einige Herausforderungen zu bewältigen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2021)