Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Das Schachunternehmen Play Magnus habe in der vergangenen Zeit für viele positive Schlagzeilen gesorgt. Überzeugen könnten insbesondere das boomende operative Geschäft und das anhaltende starke Wachstum der Norweger. "Der Aktionär" blicke auf die aktuellen Entwicklungen.Ein voller Erfolg sei das jüngst von Play Magnus veranstaltete Online-Turnier Goldmoney Asian Rapid gewesen. Die ausgewerteten Daten zur Sportveranstaltung dürften viele Investorenherzen höherschlagen lassen. Insgesamt sei das Turnier über sieben Millionen Mal angesehen worden.Zudem seien laut den Unternehmensangaben entsprechende Presseartikel über eine Milliarde Mal und Posts in sozialen Medien über 542 Millionen Mal aufgerufen worden.Insgesamt seien alle Turniere der Meltwater Champions Chess Tour nun über 100 Millionen Mal auf Streaming-Plattformen angesehen worden. Das stelle einen neuen Rekord in der Geschichte professioneller Schachturniere dar.Dabei stehe der E-Sport-Markt noch am Anfang seines Wachstums. So solle laut dem Unternehmen die Zahl der E-Sport-Zuschauer von 474 Millionen 2021 um 22 Prozent auf 577 Millionen 2024 anwachsen. "Der Aktionär" halte diese Prognose sogar für zu konservativ.Ein wichtiges Event für das Unternehmen sei die im November veranstaltete Schachweltmeisterschaft, die vom Schachweltverband Fide organisiert und von Play Magnus übertragen werde. Erfahrungsgemäß dürfte der Schachsport durch die Veranstaltung viele neue Zuschauer und Fans dazugewinnen, was sich positiv auf das operative Geschäft von Play Magnus auswirken dürfte.Bei der Schachweltmeisterschaft 2021 würden der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlsen (Namensgeber, Großaktionär und Gründer von Play Magnus) und der russische Großmeister Jan Nepomnjaschtschi gegeneinander antreten."Der Aktionär" schätze das 22-KUV von Play Magnus Group auf 4,8. Das sei im Peer-Group-Vergleich und angesichts der Wachstumsraten der Norweger eine durchaus attraktive Bewertung. Kein Wunder, dass Magnus Carlsen über sein Unternehmen Magnuschess kürzlich 63.157 Play-Magnus-Aktien gekauft habe.