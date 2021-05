Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Play Magnus (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) ist ein Anbieter von diversen Online-Diensten im Schach. Play Magnus ist eine kommerzielle mobile Computerschach-App, die für die mobilen Betriebssysteme iOS und Android verfügbar ist. Die Software ist nach dem Schachweltmeister Magnus Carlsen benannt und bietet einstellbare Schwierigkeitsgrade für Schachspieler verschiedener Fähigkeiten. Zu Play Magnus gehört u.a. die populäre Schachwebseite Chess24.com. (26.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Play Magnus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schachunternehmens Play Magnus AS (ISIN: NO0010890726, WKN: A2QDZX, Ticker-Symbol: 6H5) unter die Lupe.Die Play Magnus Group habe heute ihre Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021 vorgelegt. Das Unternehmen habe mit den Quartalsergebnissen auf ganzer Linie überzeugt und zudem seine Prognose angehoben. Diese Zahlen seien zugleich Balsam auf die Seele der Investoren von Play Magnus, die trotz der starken Korrektur dem Unternehmen treu geblieben seien.Die Norweger hätten ihre Q1-Erlöse im Vorjahresvergleich um beeindruckende 301 Prozent auf 4,6 Millionen Dollar gesteigert. Die Bookings seien um 221 Prozent auf 5,3 Millionen Dollar gewachsen.Doch damit nicht genug: Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sei gegenüber dem Vorjahr um satte 113 Prozent auf 58.700 geklettert, was zugleich über den Erwartungen des "Aktionär" liege. Zudem habe das Schachunternehmen den durchschnittlichen Umsatz pro zahlenden Nutzer (ARPPU) um 50 Prozent auf 17,6 Dollar steigern können.Die hohen Investitionskosten hätten noch zu einem negativen EBITDA von -2,6 Millionen Dollar geführt. Das Unternehmen plane jedoch bereits im nächsten Jahr den Break-Even zu erreichen.Play Magnus habe erneut seinen Ausblick angehoben und erwarte nun für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 21 bis 23 Millionen Dollar (zuvor: 19-21 Millionen). Die Prognoseanhebung sei sowohl auf die neulich getätigten Akquisitionen als auch auf die starke Performance der Sparten "Courses and Tour & Partnerships" zurückzuführen. Das Unternehmen halte an seinem langfristigen Ziel, Bookings von über 60 Millionen Dollar im Jahr 2025 zu erreichen, fest.CEO Thome habe mitgeteilt, dass die Tour (Schachturniere der Play Magnus Group) auf dem Weg sei, schon bald den Break-even zu erreichen. Hilfreich seien dabei die wertvollen Partnerschaften und Medienrechte des Unternehmens. Das Unternehmen werde seine "M&A-Aktivitäten fortsetzen, um relevante Schachinhalte und -dienste hinzuzufügen."Play Magnus habe wieder ein sehr starkes Zahlenwerk vorgelegt und damit zugleich gute Argumente gegen seine Kritiker geliefert. Offensichtlich handle es sich beim Online-Schach um einen langfristigen Trend und nicht um einen kurzfristigen Hype. Und die Play Magnus Group ist auf dem besten Wege, diesen dauerhaften Trend zu kommerzialisieren, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)