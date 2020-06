Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte März endete ein massiver Abverkauf bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) im Bereich von 550 USD und der Wert erholte sich daraufhin mit ähnlich hohem Tempo, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Bereits im April sei der Widerstand bei 751 USD und nach einer Konsolidierung auch die Hürde bei 813 USD überwunden worden. Zuletzt habe der Wert stabil in einer schmalen Handelsspanne über dieser Marke seitwärts tendiert.



Weiterhin sei sehr wahrscheinlich, dass die Käuferseite die Seitwärtsbewegung der letzten Tage mit einem Ausbruch über 861 USD nach oben auflöse. In der Folge dürfte sich der angestaute Druck in einer Kaufwelle bis 908 USD entladen. Darüber lägen die nächsten Ziele bei 930 und 950 USD. Ein Rückfall unter die 813 USD-Marke würde dagegen zunächst eine leichte Korrektur bis 790 USD auslösen. Hier könnte der nächste Anstieg starten. Erst darunter wäre ein Einbruch bis 751 USD zu erwarten. (03.06.2020/ac/a/m)

