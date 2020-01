Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) kam es in den vergangenen Wochen zu einem umfassenden Anstieg, welcher die Notierungen nach dem Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends auch auf ein neues Verlaufshoch führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



An der Hürde bei 1.044 USD habe dann eine Konsolidierung eingesetzt.



Es biete sich aktuell die Chance, die Rally ausgehend von der bei 992 USD liegenden Unterstützung sowie dem mittelfristigen Aufwärtstrend wiederaufzunehmen. Spielraum wäre dann bis 1.044 USD gegeben. Werde diese Hürde durchbrochen, öffne sich der Weg in Richtung 1.066 USD. Abgaben unter 980 USD wären hingegen bärisch zu bewerten und dürften einen Rücklauf bis 957 USD schnell nach sich ziehen. (29.01.2020/ac/a/m)

