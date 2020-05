Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen gelang den Bullen bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) ein starker Konter, der den Wert über die Hürde bei 751 USD und die steile, kurzfristige Abwärtstrendlinie führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze habe das Edelmetall 793 USD erreicht, ehe es zu einer Korrektur in Form eines absteigenden Dreiecks gekommen sei. Diese Formation deute eine baldige Fortsetzung des Aufwärtstrends an.



Bei einem Anstieg über 780 USD wäre das Dreieck nach oben aufgehebelt und entsprechend mit einer Kaufwelle bis an den nächsten starken Widerstand bei 813 USD zu rechnen. Nach einem Bruch der Marke könnte Platin direkt weiter bis 846 USD und darüber bis 880 USD und die Barriere bei 908 USD ansteigen. Erst ein Rückfall unter 751 USD würde eine deutlichere Korrektur bis 711 USD nach sich ziehen. Von dort könnte allerdings die nächste Kaufwelle starten. (13.05.2020/ac/a/m)



